Tennis Kia Italia ha scelto Lorenzo Musetti come brand ambassador

Kia Italia annuncia Lorenzo Musetti come nuovo brand ambassador. Il talento del tennis italiano, recentemente entrato nella Top 5 del ranking mondiale e protagonista agli Australian Open 2026, rappresenta un esempio di eccellenza e determinazione. Questa collaborazione rafforza l’impegno di Kia nel sostenere atleti e iniziative sportive di rilievo, contribuendo a promuovere valori di impegno e crescita nel panorama nazionale.

Si apre una nuova stagione di vittorie, tutta l'Italia se lo augura, per Lorenzo Musetti. Il talento carrarese, appena entrato nella Top 5 del ranking mondiale e reduce da un brillante esordio agli Australian Open 2026 con una convincente vittoria al primo turno, è il nuovo Ambassador di Kia Italia. L'annuncio della collaborazione arriva in occasione di un momento simbolico: i 25 anni di partnership tra Kia e il celebre torneo australiano, una delle più longeve e significative nel mondo dello sport. L'accordo con Musetti rappresenta per il brand un ulteriore passo nella sua strategia di posizionamento nel tennis, disciplina che incarna al meglio i valori di movimento, energia e progresso che da sempre definiscono Kia.

