Il 22 marzo 2026 a Battaglia Terme si terrà il Festival delle Passeggiate, un evento gratuito che invita i partecipanti a esplorare i Colli Euganei. Sono stati predisposti quattro percorsi diversi, pensati per far conoscere meglio il territorio attraverso camminate dedicate. La manifestazione si rivolge a chi vuole scoprire i paesaggi e le caratteristiche di questa zona.

Il 22 marzo 2026, Battaglia Terme ospiterà il Festival delle Passeggiate, un evento gratuito dedicato alla riscoperta dei Colli Euganei attraverso quattro itinerari distinti. L’iniziativa si svolge presso il Centro Sociale Vittorio Bachelet in via Manzoni e propone percorsi che uniscono natura, storia e cultura locale. Quattro camminate strutturate offrono al visitatore l’opportunità di esplorare i confini del paese, navigare sui canali storici o salire verso le cime collinari. Ogni percorso richiede una prenotazione obbligatoria entro il venerdì 20 marzo, con posti limitati per garantire la qualità dell’esperienza. L’architettura liquida dei canali e la memoria industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Battaglia Terme: 4 percorsi unici per scoprire i Colli

Articoli correlati

Istituto Tecnico “Buonarroti” apre le porte al futuro: tre percorsi di filiera 4+2 unici in provinciaInnovazione, eccellenza e formazione d’avanguardia: è l’identità dell’Istituto Tecnico “Buonarroti” di Caserta, scuola capace di distinguersi nel...

Nove lezioni per scoprire il pensiero filosofico occidentale in biblioteca a Montegrotto TermeScoprire in modo piacevole e accessibile il pensiero filosofico occidentale partendo dalle sue origini più antiche: è l'obiettivo del nuovo corso...

How to Develop Laser Focus in a World Full of Distractions

Contenuti e approfondimenti su Battaglia Terme

Discussioni sull' argomento Festival delle passeggiate 2026; Cure termali a Battaglia Terme: l’iniziativa dell’associazione Ore Liete coinvolge 49 cittadini; Festival delle passeggiate 2026.

Battaglia Terme, il borgo termale dei Colli Euganei tra canali storici, grotte e ville monumentaliNel cuore dei Colli Euganei in Veneto, Battaglia Terme unisce storia fluviale, paesaggi naturali e architetture storiche, tra canali navigabili e ville ... siviaggia.it

A Battaglia Terme, nel turno infrasettimanale, la nostra DR2 conquista una bella vittoria, conducendo il punteggio per tutti i quaranta minuti di gioco. Ai gialloblù padroni di casa va il merito di non aver mai mollato, mantenendo il match vivo fino alla fine nonost facebook