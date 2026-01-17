Grand Stand Arena per i big del tennis M5S | Non alla Favorita ma allo Zen allo Sperone o al Villaggio

Il Movimento 5 Stelle esprime dubbi sulla proposta di trasferire la Grand Stand Arena alla Favorita, preferendo invece location come lo Zen, lo Sperone o il Villaggio. Fin dall’inizio, il partito ha criticato questa ipotesi, evidenziando le proprie perplessità attraverso interrogazioni parlamentari e richieste di chiarimenti. La discussione rimane aperta su quale sia la soluzione migliore per ospitare gli eventi di grande livello nel contesto sportivo locale.

La nota del consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo: "Il Governo richiama il cosiddetto ‘modello Caivano’? Il sindaco Lagalla non ha alibi: se vuole può ancora cambiare la destinazione dell’impianto e, se intende parlare seriamente di riqualificazione urbana e sociale, abbia il coraggio di scegliere le periferie “Come Movimento 5 Stelle siamo stati critici fin dall’inizio rispetto all’ipotesi di trasferire la Grand Stand Arena alla Favorita, e le risposte fornite in Parlamento dal Ministro Abodi all’interrogazione delle deputate Morfino e D’Orso confermano tutte le nostre perplessità”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

