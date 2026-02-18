Si celebra la Giornata mondiale del pensiero allo Zen un centinaia di scout

Quest’anno gli scout di tutto il mondo celebrano i 100 anni della Giornata mondiale del pensiero, un’ulteriore opportunità per creare legami: non a caso il tema che anche la Zona Conca d’Oro dell’Agesci vivrà quest’anno è quello de "La nostra amicizia". Si tratta di un tema condiviso a livello mondiale dal Wagggs (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), facente parte di un percorso che terminerà nel 2028 in occasione dei 100 anni di questo movimento.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Giornata mondiale della pizza: il 17 gennaio si celebra un simbolo del Made in ItalyIl 17 gennaio si celebra la Giornata Mondiale della Pizza, un’occasione per riconoscere uno dei simboli più rappresentativi del Made in Italy.

Leggi anche: Si celebra il 1° dicembre la Giornata Mondiale contro l’Aids

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giornata Nazionale del Gatto: perché il 17 febbraio si celebra la festa dei gatti; Ecco perché l’11 febbraio si celebra la Giornata delle Donne e delle Ragazze nella Scienza; Giornata Mondiale del Gatto; Foibe, oggi 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime.

Giornata mondiale del gatto: perché si celebra il 17 febbraioScopri perché il 17 febbraio si celebra la Giornata mondiale del gatto, la storia della ricorrenza e il legame simbolico tra i felini e questa data speciale. ligurianotizie.it

17 febbraio festa nazionale del gatto, si celebra oggi, ecco perchè!Il 17 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, una ricorrenza dedicata a uno degli animali più amati e misteriosi di sempre. Non si tratta di una data scelta a caso. La Giornata Nazionale ... pourfemme.it

Oggi, 17 febbraio 2026 , si celebra la Giornata del Gatto. La festa del gatto o giornata del gatto, celebrata in vari paesi, è una giornata di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'adozione dei gatti. Questa ricorrenza viene celebrata in date diverse in zone d facebook