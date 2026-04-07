Il bilancio alla prova del consiglio dopo le tensioni della Settimana Santa

Il consiglio comunale di Aversa si prepara a discutere il bilancio di previsione in un clima teso, dopo le tensioni registrate durante la Settimana Santa. L'incontro si prospetta lungo e impegnativo, con l’assemblea chiamata a esaminare le proposte e le questioni finanziarie in modo approfondito. La discussione riguarderà diversi aspetti del budget comunale, con la presenza di numerosi rappresentanti dell’amministrazione e dei gruppi di minoranza.

Si preannuncia una vera e propria maratona il consiglio comunale sul bilancio di previsione ad Aversa. Il presidente dell’assise Giovanni Innocenti ha convocato la seduta del parlamentino cittadino per il 14 aprile, con la seconda convocazione prevista il giorno successivo. Oltre al bilancio di previsione 2026-2028, all’ordine del giorno figurano anche l’approvazione del Dup e il piano industriale per la gestione del servizio di igiene urbana. Un consiglio che si preannuncia caldissimo anche alla luce delle recenti tensioni nel gruppo di “Aversa Moderata” tra il consigliere Pietro Giglio e il presidente del consiglio Giovanni Innocenti. Motivo della contesa un emendamento al bilancio, una manovra da 180mila euro, che sarebbe stato presentato senza la condivisione con i gruppi di maggioranza. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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