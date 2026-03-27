Dal 29 marzo, giorno della Domenica delle Palme, si dà avvio alle celebrazioni della Settimana Santa a Pescara. L’arcidiocesi ha comunicato il calendario delle funzioni religiose che si svolgeranno in città, con la processione del Venerdì Santo prevista nel centro cittadino. La processione partirà da un punto preciso e attraverserà le vie centrali, concludendosi in una chiesa locale.

“Anche quest’anno – queste le parole dell’arcivescovo Tommaso Valentinetti - ci prepariamo a vivere la Settimana Santa seguendo il ritmo intenso della liturgia e della devozione al mistero della passione e morte di Cristo. Tuttavia, il tempo che attraversiamo continua a essere segnato da tensioni e conflitti: non possiamo restare indifferenti davanti alle sofferenze di tanti uomini e donne colpiti dalla violenza e dalla guerra”. Le celebrazioni, come detto, prederanno il via domenica 29 marzo con la messa delle 11.30 nella cattedrale di San Cetteo e presieduta da Valentinetti. Si proseguirà mercoledì 1 aprile con la messa crismale, alle ore 19, sempre in cattedrale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Il centro farà da cornice alla Via Crucis: le celebrazioni della Settimana Santa a Pescara

Articoli correlati

Leggi anche: Verso la Settimana Santa, le celebrazioni con il vescovo

Via Crucis sul Colle dell’Infinito. Partono le celebrazioni pasqualiSi aprono questa sera le solenni celebrazioni della settimana santa a Recanati con uno degli appuntamenti più suggestivi e partecipati: la Via Crucis...

Contenuti e approfondimenti su Via Crucis

Temi più discussi: Pesaro invasa dai francescani; Dolianova, ricco programma per la prima edizione di Xida Santa - L'Unione Sarda.it; Rievocazione della passione di Gesù, la tradizione si rinnova; I passi lenti della fede: ecco i percorsi delle processioni della Settimana Santa.

Il centro farà da cornice alla Via Crucis: le celebrazioni della Settimana Santa a PescaraDa domenica 29 marzo iniziano i riti della passione, morte e resurrezione di Gesù. La messa di Pasqua domenica 5 aprile in cattedrale con l'arcivescovo Valentinetti: Tempo di tensioni e conflitti, no ... ilpescara.it

A Preturo la lettura scenica La Via CrucisDomenica 15 marzo 2026, alle ore 17:30, presso il Centro Polifunzionale A.C.A. Preturo, in Via Vittorio De Sica, Cese di Preturo (AQ), si terrà la lettura scenica La Via Crucis, tratta dall’omonimo ... laquilablog.it

Vatican News. . La Comunità delle Confraternite della Diocesi di Roma organizza la Via Crucis celebrata da Sua Eminenza Mons Flavio Pace, Segretario del Dicastero per l’Unità dei Cristiani. L’antica tradizione si rinnova venerdì 27 marzo, con un percorso a - facebook.com facebook