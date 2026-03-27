Il centro farà da cornice alla Via Crucis | le celebrazioni della Settimana Santa a Pescara

Da ilpescara.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 29 marzo, giorno della Domenica delle Palme, si dà avvio alle celebrazioni della Settimana Santa a Pescara. L’arcidiocesi ha comunicato il calendario delle funzioni religiose che si svolgeranno in città, con la processione del Venerdì Santo prevista nel centro cittadino. La processione partirà da un punto preciso e attraverserà le vie centrali, concludendosi in una chiesa locale.

“Anche quest’anno – queste le parole dell’arcivescovo Tommaso Valentinetti - ci prepariamo a vivere la Settimana Santa seguendo il ritmo intenso della liturgia e della devozione al mistero della passione e morte di Cristo. Tuttavia, il tempo che attraversiamo continua a essere segnato da tensioni e conflitti: non possiamo restare indifferenti davanti alle sofferenze di tanti uomini e donne colpiti dalla violenza e dalla guerra”. Le celebrazioni, come detto, prederanno il via domenica 29 marzo con la messa delle 11.30 nella cattedrale di San Cetteo e presieduta da Valentinetti. Si proseguirà mercoledì 1 aprile con la messa crismale, alle ore 19, sempre in cattedrale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

il centro far224 da cornice alla via crucis le celebrazioni della settimana santa a pescara
© Ilpescara.it - Il centro farà da cornice alla Via Crucis: le celebrazioni della Settimana Santa a Pescara

Articoli correlati

Leggi anche: Verso la Settimana Santa, le celebrazioni con il vescovo

Via Crucis sul Colle dell’Infinito. Partono le celebrazioni pasqualiSi aprono questa sera le solenni celebrazioni della settimana santa a Recanati con uno degli appuntamenti più suggestivi e partecipati: la Via Crucis...

Contenuti e approfondimenti su Via Crucis

Temi più discussi: Pesaro invasa dai francescani; Dolianova, ricco programma per la prima edizione di Xida Santa - L'Unione Sarda.it; Rievocazione della passione di Gesù, la tradizione si rinnova; I passi lenti della fede: ecco i percorsi delle processioni della Settimana Santa.

via crucis il centro farà daIl centro farà da cornice alla Via Crucis: le celebrazioni della Settimana Santa a PescaraDa domenica 29 marzo iniziano i riti della passione, morte e resurrezione di Gesù. La messa di Pasqua domenica 5 aprile in cattedrale con l'arcivescovo Valentinetti: Tempo di tensioni e conflitti, no ... ilpescara.it

via crucis il centro farà daA Preturo la lettura scenica La Via CrucisDomenica 15 marzo 2026, alle ore 17:30, presso il Centro Polifunzionale A.C.A. Preturo, in Via Vittorio De Sica, Cese di Preturo (AQ), si terrà la lettura scenica La Via Crucis, tratta dall’omonimo ... laquilablog.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.