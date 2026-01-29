Il bilancio della Regione Piemonte riapre le tensioni fra partiti in maggioranza e anche in opposizione

Questa mattina il Consiglio regionale del Piemonte si è riunito di nuovo, con il presidente Davide Nicco che ha convocato l’assemblea anche per domani. La seduta continua a sollevare tensioni tra i partiti in maggioranza e anche tra le opposizioni, mentre i lavori vanno avanti senza sosta.

Il lodo Asa fa bisticciare nuovamente Fratelli d'Italia e Lega. Mancanza di concordia anche a sinistra Proseguono i lavori in Consiglio regionale del Piemonte: il suo presidente, Davide Nicco, ha convocato l'assemblea ancora oggi, 29 gennaio, e domani. Entro questo termine la Giunta di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, vuole concludere la settimana dedicata all'approvazione dei provvedimenti di bilancio. Nonostante le proteste delle opposizioni, le richieste di sospensive e i quasi 6.000 emendamenti presentati (precisamente 5.900), il piano dell'assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano, va avanti.

