Il 4 maggio si celebra nuovamente la Giornata della Lentezza, evento promosso dall’associazione L’Arte del Vivere con Lentezza, che da vent’anni organizza iniziative per invitare le persone a prendersi un momento di pausa in un mondo che si muove a ritmo accelerato. La giornata si svolge ogni anno con incontri e attività volte a sensibilizzare sull’importanza di rallentare e vivere con più consapevolezza.

Da vent’anni ogni anno l’associazione l’Arte del Vivere con Lentezza invita le persone a partecipare alla Giornata della Lentezza. Quando abbiamo pensato questa manifestazione abbiamo scelto di celebrarla di lunedì, il giorno della ripresa dal lavoro, quello a cui si arriva con un carico di stress da ripresa. All’inizio è stata una vera e propria provocazione, in un mondo in cui tutti aspirano ad andare più velocemente, a crescere, chiedere di rallentare era un po’ blasfemo, ma soprattutto controcorrente. Travestito da improbabile vigile comminavo multe ai passanti che camminavano di fretta per i centri di varie città, Milano, New York, Londra, Shanghai, Tokyo, Parigi, Roma, ammonendo al rispetto dei Comandalenti (un piccolo decalogo per chi intende avvicinarsi a un cambio di passo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il 4 maggio torna la Giornata della Lentezza: l’arte di fermarsi in un mondo che corre veloce

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