Il 26 marzo 2026 si celebra la giornata mondiale della lentezza, un’occasione per riflettere sulla filosofia “slow” e sui progetti che incoraggiano a rallentare. In questa giornata si promuovono iniziative e attività che invitano a vivere con calma e a dedicare più tempo alle cose quotidiane, contrapponendosi alla frenesia che caratterizza spesso la vita moderna.

Nel cuore della primavera, il 26 marzo 2026 torna a ricordarci che correre non sempre significa arrivare primi. La Giornata Mondiale della Lentezza non è solo una ricorrenza sul calendario, ma un manifesto culturale nato per contrastare l'accelerazione forsennata della società contemporanea. In un’epoca dominata dall'istantaneità digitale, riscoprire il valore dell'attesa e della cura è diventato un atto di resistenza necessario. La Giornata Mondiale della Lentezza ha radici italiane, nate dalla visione dell'associazione "Vivere con Lentezza". L'iniziativa ha preso il via quasi vent'anni fa con l'obiettivo provocatorio di invitare i cittadini delle metropoli a rallentare il passo, letteralmente e metaforicamente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giornata mondiale della lentezza: significato della filosofia di vita “slow” e iniziative per rallentare

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