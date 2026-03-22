Intensa, moderna e internazionale, Anfisa Letyago è molto più di una dj: è una vera e propria architetta del suono, una “viaggiatrice emotiva”, una narratrice elettronica. Intensa, moderna e internazionale è anche storia di Anfisa, che nasce in Siberia per poi “rinascere” e crescere a Napoli, città dove studia e si forma per poi “raccontarsi” a livello globale attraverso la sua musica intensa e raffinata, grazie alla quale il mondo balla ma con gli occhi chiusi. Anfisa è inoltre un orgoglio napoletano: ha infatti dedicato all isola partenopea di Nisida la sua etichetta discografica NSDA, apprezzata in tutto il mondo, e ha raccontato le sue emozioni anche attraverso un progetto audiovisivo dal titolo Partenope ispirato all’antico mito della sirena che dà il nome alla città di Napoli. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Anfisa Letyago approda al Coachella, festival cult della musica mondiale

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