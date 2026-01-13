Fermato ancora alla guida con una patente falsa | denunciato 38enne

Durante un normale controllo in via Ongaro a Verona, gli agenti della polizia locale hanno fermato un uomo di 38 anni alla guida di una Nissan. Dalla verifica emergeva che la patente di guida in suo possesso era falsa. L’uomo è stato quindi denunciato per possesso di documenti falsi, e la vicenda prosegue con le procedure previste dalla legge.

Lunedì, nel corso di un controllo, gli agenti della polizia locale di Verona hanno fermato in via Ongaro un 38enne al volante di una Nissan. I successivi accertamenti svolti dal Laboratorio analisi documentale è emerso che guidava con patente greca falsa e che era recidivo: aveva infatti già in.

