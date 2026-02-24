Vogue World arriva a Milano Beppe Sala ad Anna Wintour | Non vi deluderemo

Vogue World arriva a Milano, portando un grande evento di moda nel cuore della città. La causa è la crescente richiesta di esposizione internazionale per le nuove tendenze e i designer emergenti. La Galleria Vittorio Emanuele II si trasformerà in un palcoscenico vivace il 22 settembre, attirando appassionati e professionisti del settore. La manifestazione promette spettacoli, sfilate e incontri con figure di rilievo nel mondo della moda. La città si prepara a vivere questa esperienza unica.

Dopo New York, Londra, Parigi e Los Angeles, Vogue World arriva a Milano. Sarà la Galleria Vittorio Emanuele II a ospitare, il prossimo 22 settembre, la quinta edizione del grande evento internazionale organizzato da Vogue ogni anno in una delle capitali mondiali della moda. A svelare la location è stata la chief content officer di Condé Nast e Global editorial director di Vogue, Anna Wintour, insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nelle scorse ore a Palazzo Marino. Vogue World Milano 2026 celebrerà la creatività italiana, la moda in quanto cultura e industria, senza dimenticare sostenibilità e tecnologia.