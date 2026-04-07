Negli Stati Uniti, le principali aziende del settore tecnologico sono sotto scrutinio per l’impatto ambientale dei loro centri di calcolo. Gli investitori hanno richiesto chiarimenti sulla quantità di energia e acqua impiegate, chiedendo trasparenza sui consumi. La richiesta arriva in un momento in cui l’aumento delle richieste di intelligenza artificiale ha incrementato la pressione sui sistemi di infrastruttura digitale. Le aziende sono chiamate a fornire dati concreti sulle risorse impiegate.

Google, Microsoft e Amazon sono al centro di una forte pressione da parte dei loro investitori per rendere pubblici i dati relativi all’energia e all’acqua utilizzate nei centri di calcolo negli Stati Uniti. Questa richiesta di trasparenza emerge dopo che le tre società hanno dovuto rinunciare a progetti da miliardi di dollari a causa delle proteste sollevate dalle popolazioni locali. Il nodo della questione risiede nell’impatto ambientale dell’intelligenza artificiale. I dati indicano che nel 2025 i data center del Nord America hanno impiegato quasi 1000 miliardi di litri d’acqua, un volume che solleva dubbi sulla sostenibilità di tali infrastrutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e sete di dati: il costo ambientale di Google, Amazon e MS

Amazon e Google guidano la crescita dell’IA ma a quale prezzo?**Amazon e Google si lanciano in una corsa all’investimento senza ritorno: il 2026 promette un nuovo paradigma per l’intelligenza artificiale, ma a...

“L’IA mi ha dato l’indirizzo”: Google nei guai per aver “svenduto” i dati segreti delle vittime di EpsteinUna vittima di Jeffrey Epstein ha avviato una class action contro Google, accusando la funzione AI Mode di aver diffuso dati personali sensibilissimi...

Temi più discussi: Data center spaziali per l’intelligenza artificiale: fantascienza o prossima realtà?; Chatbot e privacy: ChatGPT sale al terzo posto tra le app più invasive secondo Surfshark; A Sète la festa dei grandi velieri: così il mare torna promessa di dialogo; Firenze, concerto di Stefan Dohr nel segno di Strauss.

Da OpenClaw a Google cresce l'IA agentica: cosa è e quali sono i rischiL’Agentic AI è nata come innovazione per aziende e professionisti e sta ora diventando mainstream: si tratta di una evoluzione dei chatbot tradizionali che da supporto conversazionale si trasformano i ... tg24.sky.it

IA Mode di Google: cosa cambia davvero per gli utenti e per il futuro del web (se ancora ce ne sarà uno)Google sta lanciando il suo IA Mode, una modalità di ricerca potenziata dall’intelligenza artificiale capace di rispondere direttamente alle domande degli utenti, integrando informazioni da fonti ... greenme.it

Google Vids, arrivano avatar, video generativi e pubblicazione diretta su YouTube. Tutte le novità in cinque punti - facebook.com facebook

Google Chrome per essere più veloce diventa più... "pigro" x.com