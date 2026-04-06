I veti incrociati sul negoziato Trump | una notte e l' Iran può essere eliminato |E fissa l' ultimatum alle 20 di oggi ora di New York

Nella notte, il negoziato internazionale ha subito forti tensioni con i veti incrociati tra le parti coinvolte. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che in una notte l'Iran potrebbe essere eliminato, mentre ha fissato un termine ultimo alle ore 20 di oggi, ora di New York. Nel frattempo, Teheran ha respinto la proposta di tregua e gli Stati Uniti hanno ribadito il rifiuto. Israele ha condotto un attacco contro un impianto petrolchimico.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE GERUSALEMME Applicare la «dottrina Dahiya» a Teheran. «Torchiare» il regime come Israele fa con Hezbollah a Beirut. A invocare l’ipotesi di radere al suolo i quartieri della capitale iraniana dove vivono i vertici della repubblica islamica (e i loro sostenitori e le loro famiglie) è il veterano degli analisti militari: Ron Ben Yishai ha visto le tante guerre dello Stato ebraico, anche quelle che ha perso o almeno non ha vinto. Al lessico già imbottito di minacce superlative e sbalorditive aggiunge la tattica che di fatto ha devastato la Striscia di Gaza e un paio di volte Beirut. Mentre Donald Trump continua a... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I veti incrociati sul negoziato, Trump: una notte e l'Iran può essere eliminato |E fissa l'ultimatum alle 20 di oggi (ora di New York) Trump: ‘L’Iran può essere eliminato in una notte’L’Iran può “essere eliminato in una notte e quella notte potrebbe essere domani”. Trump: "L'Iran può essere eliminato in una notte e potrebbe essere domani. Per il salvataggio del pilota schierati 155 aerei"Gli iraniani sono «disposti a soffrire» per avere la libertà, «sarebbero disposti a subire» la distruzione delle loro infrastrutture «per la... Attacco Iran, Trump: Il petrolio non può essere ostaggio di Teheran - 1mattina News 10/03/2026