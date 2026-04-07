L’incidente al Lago di Braies, dove alcuni turisti sono caduti in acqua ghiacciata, ha riacceso le discussioni sulla sicurezza e sulla consapevolezza dei visitatori. Uno psicologo ha commentato che, osservando dall’esterno, si potrebbe chiedere cosa stia facendo la nostra specie. L’episodio ha portato nuovamente sotto i riflettori i comportamenti imprudenti di chi visita questa località, spesso senza adeguate precauzioni.

Mentre in tanti si chiedono se si debbano mettere più cartelli o stabilire più regole, in realtà il tema è sempre lo stesso: l'incoscienza del turista di massa, o forse della nostra specie. Contro la quale è difficile lottare a suon di avvisi. I turisti incoscienti, pronti a tutti per una foto Come se il torpedone e il gruppo vacanze proteggessero da ogni cosa, come se visitare il Duomo di Milano fosse la stessa cosa che andare in alta montagna, le nuove orde turistiche si arrampicano sulle vette con le flip flop con l'attitudine dei Lemmings, in spregio ad ogni pericolo. Vedono il ghiaccio sottile e ci camminano sopra, salgono su un tappetino al mare e si fanno trasportare alla deriva per miglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I turisti caduti nell'acqua ghiacciata al Lago di Braies, lo psicologo Andrea Bariselli: «Se ci vedessimo da fuori come specie ci chiederemmo: “ma cosa stiamo facendo?”»

Il soccorritore e i turisti caduti nel lago di Braies: «In 100 sulla superficie ghiacciata, una follia»| Cinque salvati dalle acque gelide«Quando siamo arrivati sul posto c’erano ancora cento persone sulla superficie del lago con il ghiaccio che si scioglieva: il rischio era altissimo.

Trappola sul lago di Braies. Crolla il manto ghiacciato. Turisti cadono nell’acquaCINQUE persone finiscono in acqua a causa del ghiaccio che cede sul Lago di Braies in Val Pulsteria.

Temi più discussi: Lago di Braies, si rompe il ghiaccio: turisti nell'acqua gelida per salvare due minori. Stanno bene; Lago di Braies, il soccorritore dei turisti caduti in acqua: C'erano 100 persone che camminavano sulla superficie ghiacciata, una follia; Terrore al lago di Braies, decine di turisti sul ghiaccio che cede all'improvviso: cinque salvati dall'acqua gelida; Camminano sul lago di Braies ma cede il ghiaccio, salvati in 5.

Turisti caduti nel lago, i soccorritori di Braies: Ghiaccio a rischio cedimento, non avventurarsiL’appello dopo che, nel giorno di Pasqua, due ragazzini sono finiti nell’acqua gelida e altre tre persone sono scivolate per recuperarli ed evitare che annegassero. Tutti salvati dai vigili del fuoco ... quotidiano.net

Pasqua di paura per una famiglia padovana sul lago di BraiesL’incidente nel pomeriggio di domenica 5 aprile, in Alto Adige, dove cinque turisti padovani sono caduti nell’acqua gelida dopo il cedimento della superficie ghiacciata. Decisivo l’intervento delle pe ... padovaoggi.it

La foto perfetta vale davvero il rischio Al Lago di Braies, uno dei luoghi più amati (e fotografati) d’Italia, una giornata come tante stava per trasformarsi in tragedia. Con le temperature primaverili, il ghiaccio non è più sicuro… ma in molti continuano a cammi - facebook.com facebook

Tragedia sfiorata al lago di Braies: cede il ghiaccio, 5 persone finiscono nell’acqua gelida (e gli esperti lanciano l’allarme) x.com