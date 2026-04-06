Un soccorritore dell'Alta Pusteria ha riferito che circa cento persone erano sulla superficie ghiacciata del lago di Braies quando una porzione di ghiaccio è crollata, facendo cadere cinque turisti nelle acque fredde. L'intervento di soccorso è stato rapido e ha consentito di trarre in salvo i coinvolti. Nessuna informazione sulle condizioni di salute dei turisti coinvolti è stata resa nota.

«Quando siamo arrivati sul posto c’erano ancora cento persone sulla superficie del lago con il ghiaccio che si scioglieva: il rischio era altissimo. Da un lato può far sorridere, ma dall'altro ci sarebbe da dire: siete matti? Fa cadere le braccia». Simon Feichter, 39 anni, da diciannove colonna del Soccorso Alpino dell'Alta Pusteria, non usa giri di parole per descrivere la situazione che ieri, domenica di Pasqua, ha trasformato un gioiello all'ombra delle Dolomiti in una potenziale trappola mortale. L'allarme è scattato intorno alle 15, quando la crosta ghiacciata nella parte settentrionale del lago di Braies, fiaccata da temperature eccezionali per i primi caldi primaverili e da un'irradiazione solare implacabile, ha ceduto sotto il peso di due turisti minorenni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il soccorritore e i turisti caduti nel lago di Braies: «In 100 sulla superficie ghiacciata, una follia»| Cinque salvati dalle acque gelide

Leggi anche: Turisti camminano sul lago di Braies ma il ghiaccio si rompe e precipitano nelle acque gelide: salvati in 5. L’appello dei Vigili del Fuoco: “Non sfidate i divieti, rischio letale”

Turisti a piedi sul lago di Braies ghiacciato ma la lastra si rompe e cadono in acqua: 2 minorenni e 3 adulti salvatiL'incidente nel pomeriggio della domenica di Pasqua in provincia di Bolzano dove sono dovuti intervenire gli uomini del soccorso alpino per salvare...

Temi più discussi: Terrore al lago di Braies, decine di turisti sul ghiaccio che cede all'improvviso: cinque salvati dall'acqua gelida; Il ghiaccio non regge, due ragazzi finiscono nelle acque gelide del lago di Braies; Passeggiano sul lago ghiacciato che si spacca: paura per 5 turisti, 2 minorenni; Valanga in Val di Vizze, grave 37enne vicentino. A Braies due ragazzi cadono nel lago.

Soccorritori al lago di Braies, 'il ghiaccio è a rischio cedimento, non entrate'Nel Lago di Braies a causa delle attuali condizioni meteo e dell'intensa esposizione al sole, la copertura di ghiaccio non è più portante e sussiste pericolo di cedimento. A sottolinearlo sono i ... ansa.it

Turisti camminano sul lago di Braies ma il ghiaccio si rompe e precipitano nelle acque gelide: salvati in 5. L’appello dei Vigili del Fuoco: Non sfidate i divieti, rischio ...Il dramma sfiorato a Pasqua: prima due minorenni, poi altri tre soccorritori improvvisati. L'appello dei Vigili del Fuoco: Rischio letale ... ilfattoquotidiano.it

Lago di Braies, turisti camminano sulla superficie ghiacciata: tragedia sfiorata facebook

Cinque persone sono state salvate dopo essere cadute nel lago di Braies mentre camminavano sul ghiaccio che lo ricopriva x.com