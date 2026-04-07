I pronostici di martedì 7 aprile | non solo Champions League

Martedì 7 aprile si giocano le partite di andata dei quarti di finale di Champions League, tra cui il match tra Real Madrid e Bayern Monaco. Oltre a questo, ci sono incontri in altri campionati nazionali. La giornata prevede anche altre sfide sportive di rilievo, con molte squadre impegnate in diverse competizioni. L’attenzione degli appassionati è concentrata su queste partite che aprono le fasi decisive di vari tornei.

I pronostici di martedì 7 aprile, al via l’andata dei quarti di finale di Champions League, si gioca anche in altri campionati Inizia stasera l’andata dei quarti di finale di Champions League con un atteso big match tra Real Madrid e Bayern Monaco. Nonostante una stagione fin qui piena di alti e bassi con tanto di esonero per Xabi Alonso, il Real Madrid si trova nel suo habitat naturale in Champions League e prendendo a pallate il Manchester City ha confermato di essere sempre e comunque una candidata alla vittoria finale. In Svizzera nella Challenge League prosegue la lotta a distanza per la promozione diretta tra Aarau e Vaduz, appaiate al primo posto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Champions League Quarter-Final Predictions | All 4 Games (First Leg Matches )

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LA JUVE VINCE CONTRO IL GENOA La Juve vince 2-0 grazie alle reti di Bremer, su assist di Kelly (4'), e McKennie (17'), salendo così a quota 57 punti, a -1 dalla zona Champions League. x.com