I pronostici di martedì 17 febbraio | non solo Champions League
Martedì 17 febbraio, il calcio si anima con le partite di Champions League e anche con incontri di campionati minori inglesi. La causa è l’inizio degli ottavi di finale della Champions, che porta in campo le prime quattro gare di andata. Questa serata si prospetta ricca di emozioni, con le squadre che cercano di mettere già le basi per il passaggio del turno.
I pronostici di martedì 17 febbraio, al via l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League, si giocano anche i campionati minori inglesi Prendono il via questa sera i sedicesimi di finale di Champions League, con le prime quattro partite di andata. In campo andranno ben due squadre italiane, Juventus e Atalanta, impegnate in delle trasferte complicate contro Galatasaray e Borussia Dortmund. La squadra di Spalletti dopo la dolorosa sconfitta contro l’Inter viziata da un chiaro torto arbitrale proverà a reagire: anche a San Siro i bianconeri hanno ben figurato e hanno tutte le carte in regola per tornare a Torino con un risultato positivo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
I pronostici di martedì 3 febbraio: Serie A, Coppa del Re, League Cup e non solo
Martedì 3 febbraio si sono giocate molte partite in giro per l’Europa.
I pronostici di martedì 10 febbraio: Coppa Italia, Premier League, Serie B e non solo
Martedì 10 febbraio si sfidano diverse competizioni di calcio.
PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE
Argomenti discussi: Risultati di Coppa Italia | Napoli-Como 1-1 (7-8 d.c.r) ok pronostico! | Quarti di finale | Martedì 10 febbraio; Premier League: pronostici, migliori scommesse e quote della 26ª giornata; Pronostici Napoli-Como: Statistiche, Analisi, Dove in TV 10.02.2026 Coppa Italia; Premier League, West Ham-Manchester United: pronostici, migliori scommesse e quote.
I pronostici di martedì 3 febbraio: Serie A, Coppa del Re, League Cup e non soloI pronostici di martedì 3 febbraio, ci sono partite di Serie A, Coppa del Re, League Cup, Coppa di Francia e Coppa di Germania ... ilveggente.it
Pronostici del 3 febbraio 2026: Serie A, Coppa di Francia e ChampionshipI pronostici del 3 febbraio 2026 si giocano il posticipo di Serie A e le gare di Coppa di Francia e di Championship ... calciomagazine.net
Ricordo la sua doppietta in finale di Champions League – aveva detto l’attaccante intervistato dalla Gazzetta –. Ho tanto da imparare da lui”. Joel Pohjanpalo, attaccante finlandese, sta attraversando un momento straordinario con la maglia del Palermo. Cresc - facebook.com facebook
#ChampionsLeague, cominciano le gare di andata dei playoff. Il programma x.com