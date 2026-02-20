Alexander Skarsgård riapre il dibattito | peli del petto sì o no?

Alexander Skarsgård ha rilanciato il dibattito sui peli del petto, dopo aver condiviso una foto in cui mostra il suo torace naturale. La scelta dell’attore svedese ha acceso discussioni sui social, con fan e critici divisi tra chi preferisce un look curato e chi apprezza il fascino spontaneo. Skarsgård, noto per il suo stile senza fronzoli, ha spiegato di sentirsi più a suo agio senza rasature. La sua scelta ha riacceso le conversazioni sulla moda maschile e l’autenticità. La discussione si fa sempre più vivace tra opinioni diverse.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Alla première di The Moment, Alexander Skarsgård si presenta in smoking Saint Laurent by Anthony Vaccarello e canottiera in seta profondamente scollata. Il risultato è inequivocabile. I peli del petto diventano parte integrante del look, non un dettaglio casuale, ma una scelta calibrata. L’attore dimostra di conoscere perfettamente il linguaggio del corpo e della moda. Sa cosa scoprire, cosa trattenere e soprattutto come farlo senza perdere eleganza.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Alexander Skarsgård riapre il dibattito: peli del petto sì o no? Leggi anche: Alexander Skarsgård si candida per il nuovo Harry Potter: "Potrei interpretare Dudley" Leggi anche: Pillion - Amore senza freni: l'esclusivo poster italiano del film con Alexander Skarsgård Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alexander Skarsgård e lo scandaloso Pillion: Anche nel mondo del bondage può esistere la tenerezza; Alexander Skarsgård si candida per il nuovo Harry Potter: Potrei interpretare Dudley; Pillion, la recensione del film queer con Alexander Skarsgård e Harry Melling; Pillion – Amore senza freni tra bikers e BDSM: la recensione. Alexander Skarsgård riapre il dibattito: peli del petto sì o no?Dalla depilazione totale alla gestione dei peli del petto. Ti spieghiamo come valorizzare il torace senza irritazioni e senza sembrare big foot ... gqitalia.it Pillion : il film queer con Alexander Skarsgård fa quel passo che Heated Rivarly non faIl nuovo film con Harry Melling e Alexander Skarsgård al cinema dal 12 febbraio è un viaggio lucido, divertente e bellissimo in un sottobosco della comunità omosessuale non troppo raccontato ... vanityfair.it Hanno chiesto a Stellan Skarsgård com’è stato crescere i suoi figli — tra cui gli attori Alexander Skarsgård, Gustaf Skarsgård e Bill Skarsgård — e la sua risposta è stata tanto onesta quanto rivelatrice: “Ho imposto pochissime restrizioni ai miei figli. Hann - facebook.com facebook Olivier Assayas racconta Putin in "Il mago del Cremlino" con Jude Law e Paul Dano. In puntata anche Michelangelo Gelormini con Valeria Golino e le novità su Margot Robbie, Jacob Elordi e Alexander Skarsgård. Tutto a #LaRosaPurpurea. Ascolta: tinyurl.co x.com