Questa mattina, al Carnegie Hall di New York, il produttore della serie “Love Story” ha parlato delle difficoltà nel trovare un attore che interpretasse John F. Kennedy Jr. “È stato complicato – ha detto – perché oggi è difficile trovare qualcuno con le caratteristiche giuste. Viviamo in un mondo in cui i peli sul petto sono scomparsi, e questo rende ancora più difficile ricreare un personaggio così iconico”. La presentazione della serie ha attirato l’attenzione di molti, ma ancora non si conosce il nome dell’attore scelto.

È stato presentato in America, al Carnegie Hall di New York, lo scorso 3 febbraio, la serie “ Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette “, composta da nove episodi e disponibile su Disney+ Italia dal 13 febbraio. Protagonista assoluto è l’amore tra John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) e Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon). È il primo capitolo dell’antologia “Love Story” di Ryan Murphy, ispirata al libro di Elizabeth Beller “Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”. John F. Kennedy Jr. era la figura più vicina al mito americano, figlio del presidente americano John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Kennedy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stato difficile trovare un attore per John F. Kennedy Jr. Viviamo in un mondo in cui i peli sul petto sono scomparsi”: parla il produttore della serie “Love Story”

Ryan Murphy torna a sorprendere con un nuovo progetto.

LOVE STORY 2026 Perché tutti parlano di Heated Rivalry Il nuovo numero di d è in edicola da domani. “Tra le molte cose che era difficile immaginare per questo inizio di 2026, non certo la più importante ma di sicuro sorprendente è che una serie tv canadese facebook

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette sarà disponibile dal 13 Febbraio in esclusiva su #DisneyPlus. x.com