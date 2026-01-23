Lavori per la nuova piazza d' Arti nell' ex Rossani | stop al vecchio parcheggio pronta l' area di sosta provvisoria

Da lunedì 26 gennaio sarà operativo il nuovo parcheggio provvisorio nell’area dell’ex caserma Rossani, sostituendo il precedente spazio di sosta. La messa in funzione di questa area temporanea mira a migliorare la gestione del traffico e la mobilità nell’area, in attesa di completare i lavori per la nuova piazza d’Arti. La soluzione rappresenta un passaggio importante nel processo di riqualificazione urbana della zona.

E' pronto e sarà attivo da lunedì prossimo, 26 gennaio, il nuovo parcheggio provvisorio negli spazi dell'ex caserma Rossani. L'area di sosta entrerà in funzione al posto di quella attualmente gestita da Amtab, dove sono in programma i lavori per la nuova 'piazza d'Arti', che prevedono anche la.

