Ladri di telefonini assaltano negozio messi in fuga dai vigilantes

Colpo nella notte al Trony. I malviventi hanno sono scappati con un magro bottino Colpo nella notte nel punto vendita Trony di Camucia Vallone. I ladri si sono intrufolati nel negozioma non sono riusciti ad aprire la cassaforte. A quel punto hanno prelevato alcuni cellulari e si sono dati alla fuga. Sul posto sono accorsi i vigilantes di Securitalia: i ladri vedendo arrivare gli operatori sono scappati. Stando ai primi accertamenti, a colpire sarebbero stati in quattro e avrebbero usato una tecnica particolare. Prima avrebbero bloccato il cancello principale con del filo di ferro, poi avrebbero tagliato la serranda aprendosi un varco all'interno del negozio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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