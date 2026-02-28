Tentano di rapire una bambina messi in fuga dalle urla del padre

Giovedì pomeriggio, in un centro dell'Agrigentino, una bambina è stata presa di mira in un tentativo di rapimento. L'episodio si è concluso con il tentativo interrotto dalle urla del padre, che ha messo in fuga l'aggressore. La polizia sta indagando sull'accaduto e sta cercando di identificare il responsabile. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'evento.

Un tentativo di rapimento è stato compiuto nel tardo pomeriggio di giovedì in un centro dell'Agrigentino. Due uomini, a bordo di una vettura, avrebbero avvicinato una bambina di circa sei anni cercando di farla salire sull'auto. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia.La scena è stata.