I controlli di Pasqua Identificati in 220 | baby pusher nei guai

Durante i controlli di Pasqua sono state identificate 220 persone, alcune delle quali sono state trovate con sostanze stupefacenti. Una persona è stata scoperta con droga nascosta nella manica. Sono state svolte verifiche anche durante i giorni di festa, coinvolgendo cittadini e lavoratori presenti sul territorio. Le operazioni di sicurezza hanno interessato diverse zone, garantendo la presenza delle forze dell’ordine anche nei giorni di festività.

Duecentoventi persone identificate, una aveva nascosto droga nella manica. C’è chi lavora anche nei giorni di festa. Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla polizia di Stato per rafforzare la sicurezza nelle aree più sensibili della città di Monza in occasione delle festività pasquali. Sabato, attenzione alla stazione e alle vie della movida, con particolare riferimento al centro, via Bergamo, piazza Trento e Trieste, Arengario e Ponte dei Leoni. Ai controlli hanno partecipato equipaggi della polizia di Stato in servizio alla Questura di Monza e la polizia locale. Nel corso del servizio sono stati effettuati controlli in alcuni esercizi commerciali e sono state elevate alcune sanzioni amministrative ai locali del centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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