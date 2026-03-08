Un ragazzo di 17 anni è stato trovato in possesso di 48 ovuli di hashish e un coltello da cucina nel parco. Quando ha visto un agente della polizia locale arrivare, ha gettato un involucro bianco che è stato subito recuperato. La sostanza sequestrata e l’arma sono stati portati in commissariato per ulteriori accertamenti. Il giovane è stato trattenuto dalle forze dell'ordine per le procedure di rito.

Vede un agente della polizia locale scendere dall’auto e getta un involucro bianco: recuperati 48 ovuli di hashish e un coltello da cucina. Nei guai un 17enne, italiano, di origine marocchina. Un ordinario giro di perlustrazione nelle aree verdi si è trasformato, venerdì pomeriggio, in un’operazione di contrasto allo spaccio che ha portato alla denuncia del ragazzo. Gli agenti della polizia locale stavano effettuando un giro di controllo all’interno del Parco Fonte Santa Maria Maddalena, in contrada Fontescodella. Durante il passaggio, l’attenzione dei due agenti è stata attirata da un giovane seduto su un muretto il cui atteggiamento è apparso subito sospetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baby pusher nel parco. Aveva 48 ovuli di hashish, 17enne finisce nei guai

Vende crack nel parco accanto alla scuola, pusher nei guai: in tasca anche 860 euroVendeva crack nella zona del parco Bacchelli - nell'area dei ‘Tre Campi’, frequentata da giovani e a pochi passi da un istituto superiore - e per...

Lo sballo fuori dalle discoteche. Preso un baby pusher con l’hashish: "Aveva un coltello e un bilancino"Aveva trascorso le ultime serate spacciando hashish fuori da una discoteca, approfittando dei giovani in cerca dello sballo durante le festività.

Approfondimenti e contenuti su Baby pusher.

Argomenti discussi: Baby pusher nel parco. Aveva 48 ovuli di hashish, 17enne finisce nei guai.

Baby pusher nel parco di Colle Oppio. Il più piccolo ha 13 anniPusher giovanissimi nei giardini di Colle Oppio. Tre minori - il più giovane ha 13 anni, gli altri due 15 e 17 - che i carabinieri hanno segnalato alla procura della Repubblica per i minorenni. romatoday.it

Spacciano nel parco Due pusher in manetteDue giovani stranieri accusati di spaccio di droga sono stati arrestati lunedì dalla polizia locale dopo un controllo nella zona del parco di via Melucci. Gli agenti hanno riconosciuto i due, già noti ... ilrestodelcarlino.it