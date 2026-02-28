Abbiamo fatto i conti in tasca ai consiglieri e agli assessori | ecco quanto guadagnano in Puglia

Abbiamo analizzato gli stipendi di consiglieri e assessori in Puglia, scoprendo le cifre ufficiali riportate nei loro redditi. Mentre i comitati elettorali chiudono e i locali vengono sgomberati, alcuni negozi e insegne rimangono ancora visibili, portando alla luce i nomi di chi ha raggiunto il successo e di chi invece non ce l’ha fatta.

Le luci dei comitati elettorali si sono spente e i locali sono tornati sfitti. Resta qualche insegna, col nome di chi ce l’ha fatta, oppure no. Le cene paillettate della campagna elettorale sono ormai un ricordo. La spesa è valsa l’impresa per gli eletti in Consiglio regionale, dieci in provincia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Quanto guadagnano i politici. Consiglieri e assessori: ecco stipendi e patrimoniPerugia, 15 gennaio 2026 – Dal prossimo anno i redditi degli assessori e dei consiglieri regionali si allineeranno, almeno per coloro che hanno...

Tra indennità e redditi: quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di AgrigentoPrima che la campagna elettorale rimescoli definitivamente le carte, Dossier esamina le ultime dichiarazioni degli amministratori e svela la...

Altri aggiornamenti su Abbiamo.

Temi più discussi: Conti: Mi scuso con le bambole di pezza, non ho fatto in tempo a dare loro i fiori; Torre dei Conti, il comandante dei vigili del fuoco: Doveva crollare, l'abbiamo salvata. A inizio aprile sarà di nuovo sicura; Carlo Conti a Sanremo 2026: Gli ascolti in calo? Non ho battuto me stesso ma sono contento. L'anno scorso invece non mi sono fatto i complimenti; Friedkin, mister miliardo: viaggio nelle spese della Roma per inseguire la Champions.

Valerio Varesi. Non abbiamo fatto i conti con il fascismoDefinito il George Simenon italiano, Valerio Varesi, nato a Torino nel 1959, è stato giornalista di Repubblica, è amato moltissimo in Francia, dove viene invitato continuamente a partecipare a tutti i ... huffingtonpost.it

Gotor e Manfellotto: Non abbiamo fatto i conti con il fascismo. Lo stand nazi in fiera? Vogliono svilire la CostituzioneIl terzo giorno all’Arena Repubblica Robinson a Più libri più liberi si apre con un incontro che racchiude il cuore delle proteste che in questi giorni animano la fiera della piccola e media editoria ... repubblica.it

Questa sera abbiamo assistito a due gesti tecnici di altissima scuola. Il gol di Folorunsho rientrerà di diritto tra i gol più belli della stagione. Anzi, degli ultimi anni. Un gol molto simile a quello di Shevchenko segnato alla Juventus. Una sassata dalla destra, da l - facebook.com facebook

#RuiCosta: “Non abbiamo avuto la fortuna che meritavamo contro il Real” x.com