A partire dal prossimo anno, i redditi di consiglieri e assessori regionali italiani saranno soggetti a nuove norme di trasparenza, in particolare per coloro che svolgono esclusivamente attività politica. In questa analisi si approfondiscono gli stipendi e i patrimoni di queste figure pubbliche, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione economica dei rappresentanti istituzionali a livello regionale.

Perugia, 15 gennaio 2026 – Dal prossimo anno i redditi degli assessori e dei consiglieri regionali si allineeranno, almeno per coloro che hanno scelto di fare solo attività politica. Nelle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate depositate solo qualche settimana fa, invece, si colgono ancora bene le differenze dei compensi percepiti. E questo proprio perché prima di entrare a Palazzo Cesaroni o Palazzo Donini, gli incarichi privati o pubblici dei politici eletti il 17 e 18 novembre 2024, erano ben diversi tra loro. E quanto dichiarato nel “730” tiene conto solo in minima parte delle indennità e dei rimborsi percepiti da consiglieri e assessori, proprio perché sono tutti entrati in carica alla fine del ’24. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quanto guadagnano i politici. Consiglieri e assessori: ecco stipendi e patrimoni

Leggi anche: "Paperoni" e "Paperini" in Regione: quanto guadagnano assessori e consiglieri

Leggi anche: Redditi a sei zeri, indennità e rimborsi: quanto guadagnano assessori e consiglieri in Regione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quanto guadagnano i politici. Consiglieri e assessori: ecco stipendi e patrimoni; Quanto guadagnano sindaco, giunta e consiglieri? Tutti i redditi della politica forlivese; “Noi in politica per passione e per l’Abruzzo”, gli assessori regionali glissano sui compensi: “Stipendi alti ma tante rinunce in famiglia”; Asti, la classifica dei redditi in Consiglio comunale.

Quanto guadagnano i politici. Consiglieri e assessori: ecco stipendi e patrimoni - Fatte le premesse, eccoci per dover di trasparenza, a illustrare quali sono i redditi e a grandi linee i patrimoni di chi ci governa. lanazione.it