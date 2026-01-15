Quanto guadagnano i politici Consiglieri e assessori | ecco stipendi e patrimoni
A partire dal prossimo anno, i redditi di consiglieri e assessori regionali italiani saranno soggetti a nuove norme di trasparenza, in particolare per coloro che svolgono esclusivamente attività politica. In questa analisi si approfondiscono gli stipendi e i patrimoni di queste figure pubbliche, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione economica dei rappresentanti istituzionali a livello regionale.
Perugia, 15 gennaio 2026 – Dal prossimo anno i redditi degli assessori e dei consiglieri regionali si allineeranno, almeno per coloro che hanno scelto di fare solo attività politica. Nelle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate depositate solo qualche settimana fa, invece, si colgono ancora bene le differenze dei compensi percepiti. E questo proprio perché prima di entrare a Palazzo Cesaroni o Palazzo Donini, gli incarichi privati o pubblici dei politici eletti il 17 e 18 novembre 2024, erano ben diversi tra loro. E quanto dichiarato nel “730” tiene conto solo in minima parte delle indennità e dei rimborsi percepiti da consiglieri e assessori, proprio perché sono tutti entrati in carica alla fine del ’24. 🔗 Leggi su Lanazione.it
