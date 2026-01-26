I concerti dell' Orchestra sinfonica siciliana al Politeama | ritorno sul podio di Diego Matheuz

L'Orchestra sinfonica siciliana torna al Politeama con il maestro Diego Matheuz, che dirige la Sinfonia n. 6 “Tragica” di Gustav Mahler. L’appuntamento è fissato per venerdì 30 gennaio alle ore 20, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare un classico della musica orchestrale in un contesto di qualità e tradizione.

Ritorno sul podio di Diego Matheuz, impegnato nella monumentale Sinfonia n. 6 in la minore “Tragica” di Gustav Mahler, venerdì 30 gennaio alle ore 20.30 e sabato 31 gennaio alle ore 17.30 al Politeama Garibaldi. Un’opera-simbolo del primo Novecento, vertice del sinfonismo mahleriano e sfida interpretativa per orchestra e direttore, chiamati a confrontarsi con una partitura che rivela una visione del mondo cupa e senza redenzione. Composta tra il 1903 e il 1905, negli anni in cui Mahler era direttore dell’Opera di Vienna, la Sesta Sinfonia nacque paradossalmente in un periodo di apparente serenità personale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

I concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama: debutto sul podio palermitano per Giulio ArnofiL'Orchestra Sinfonica Siciliana prosegue la sua 66ª stagione al Politeama Garibaldi di Palermo, con concerti programmati ogni venerdì alle 20.

Leggi anche: Giampaolo Bisanti sul podio dell’Orchestra sinfonica siciliana per i prossimi concerti della stagione al Politeama

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Orchestra da Camera l'Appassionata. Stagione musicale 2026; Il Quartetto In Corda dell'OSN Rai e il flauto di Alberto Barletta per i Concerti del Quirinale di Radio3; I concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama: debutto sul podio palermitano per Giulio Arnofi; Concerto dell'Orchestra della Toscana a Peccioli.

Concerti Orchestra di Chitarre dell'Università di Milano-Bicocca: Info e Biglietti del Tour 2025/2026Concerti Orchestra di Chitarre dell'Università di Milano-Bicocca: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. Trova i biglietti per i concerti su Rockol.it. Nessun evento ... rockol.it

Orchestra di Fiati Città di Tropea festeggerà i tre anni di vita…E tre! Festeggerà i tre anni di vita, nel 2026 da poco iniziato, l’Orchestra di Fiati Città di Tropea, reduce dal grande successo conseguito nei e concerti (tre anche questi) che hanno accompagnato ... tropeaedintorni.it

Raoul & Swing Orchestra in esclusiva per il tour 2026 con Azzurra Spettacoli #azzurraspettacoli #pergentefelice #concerti facebook