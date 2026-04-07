Ogni giovedì pomeriggio, da cinquant’anni, una donna si raduna con altre nel solito luogo, annodando con cura il suo pañuelo bianco sotto il mento. È un appuntamento fisso, una tradizione che si ripete da mezzo secolo. Le donne si riuniscono per ricordare i propri cari scomparsi, portando avanti una lotta iniziata decenni fa per trovare i loro figli e nipoti dispersi durante un periodo di repressione.

Da cinquant'anni, ogni giovedì pomeriggio, Estela annoda ben stretto sotto il mento il suo pañuelo bianco: si prepara immancabilmente per lo stesso appuntamento. Il ritrovo è alle 15.30 in Plaza de Mayo, di fronte a la Casa Rosada, che a Buenos Aires è la sede del governo. Estela de Carlotto ha 95 anni ed è la fondatrice de Las Abuelas de Mayo, le nonne argentine che dal 1976 cercano senza sosta i nipoti, i figli dei loro figli sequestrati e uccisi dai militari sotto la dittatura del generale Jorge Rafael Videla. Ricorre in questi giorni in Argentina mezzo secolo dal colpo di stato che nel 1976 depose la "presidenta" Isabelita Perón e portò al governo una giunta militare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I cinquant'anni delle "abuelas de Mayo" le nonne che cercano i nipoti desaparecidos

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