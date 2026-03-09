Le mercerie stanno vivendo una nuova vita, attirando sia anziani che giovani appassionati di tessuti e accessori. Tra scaffali pieni di bottoni, passamanerie e fili colorati, alcune botteghe rimangono aperte, mantenendo vive le tecniche tradizionali. Sono negozi che raccontano storie di famiglia e di passione, dove nonne e nipoti condividono il piacere di recuperare e tramandare antiche abitudini.

Forse Filippo, questo il nome del nipote, non si aspettava un successo del genere, di certo non se lo aspettava la signora Tartarini che racconta con stupore le numerose visite ricevute negli ultimi mesi: «Sabato scorso sono entrati alcuni ragazzi e ragazze, volevano vedere, fotografare, io li ho fatti venire dietro al bancone e ho detto: fate pure». È chiaro che la signora Tartarini, oggi ottantasettenne e «merciaia» da quando, appena diciassettenne, in questa stessa bottega arrivò come apprendista, è contenta di condividere le storie custodite tra le altissime pareti di bottoni. «Io lassù non salgo più», mi dice rivolgendo lo sguardo in alto verso la cima della pila di scatole infinita, «mio nipote viene ad aiutarmi per raggiungere e pulire gli scaffali più alti».

© Vanityfair.it - Le mercerie non sono mai state così cool: storie di nonne e nipoti che amano la tradizione

