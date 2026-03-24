Durante la dittatura militare decine di migliaia di persone vennero rapite, torturate e buttate in mare: di molti non è mai nemmeno stato trovato il corpo Il 24 marzo del 1976, cinquant’anni fa, iniziò con un colpo di stato da parte dei militari la più violenta e brutale dittatura della storia dell’Argentina. Una giunta militare, guidata prima da tre generali, poi dal solo Jorge Rafael Videla, si rese colpevole di enormi crimini: in quegli anni migliaia di cittadini sparirono e non furono mai più ritrovati, vittime di quello che è stato definito “terrorismo di stato”. I desaparecidos (scomparsi) furono migliaia e hanno segnato la storia di quegli anni e di quel regime. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La storia dei desaparecidos in Argentina iniziò cinquant’anni fa

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