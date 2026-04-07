I carabinieri sorvolano il Salento nei giorni di festa | denunce controlli e sanzioni

Durante il fine settimana di Pasqua e Pasquetta, i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli nei territori del Salento. Sono state denunciate alcune persone e sono state emesse sanzioni amministrative. Il dispositivo di sicurezza ha interessato diverse zone della regione, con voli di sorvolo e operazioni di vigilanza per garantire il rispetto delle normative vigenti.

LECCE – Un dispositivo di sicurezza imponente ha sorvegliato il Salento durante il weekend di Pasqua e Pasquetta. Seguendo le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno messo in atto un piano di controllo del territorio per far fronte all'ondata di turisti e alla mobilità intensa. Ispezioni nelle residenze per anziani e tolleranza zero sulle strade. Il bilancio parla di denunce, patenti ritirate e sanzioni per migliaia di euro.Qui l'articolo completo . 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Napoli: controlli straordinari “movida” da parte dei Carabinieri nei quartieri Vomero e Arenella. Arresti, denunce e sanzioniOperazione notturna tra Vomero e Arenella: arresti, denunce e controlli a tappeto contro illegalità e movida selvaggia.

Controlli a tappeto dei carabinieri: un arresto, 3 denunce e sanzioni a un ristoranteUn arresto, tre persone denunciate e numerosi controlli su strada e negli esercizi commerciali.

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Controlli e multe, stretta dei Carabinieri per Pasqua e Pasquetta su tutto il Salentocaratterizzate da un sensibile aumento dei flussi turistici e da una più intensa mobilità sul territorio, il Comando provinciale Carabinieri di Lecce ha ... corrieresalentino.it