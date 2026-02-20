Ambiente spa annuncia nuove modalità di raccolta rifiuti nei mercati rionali di via A Diaz e del parcheggio del Bingo FOTO

Ambiente Spa ha deciso di cambiare il sistema di raccolta rifiuti nei mercati di via A. Diaz e nel parcheggio del Bingo a Pescara. La causa è la crescente quantità di immondizia lasciata sui tavoli e nelle aree di vendita, che crea disagi e problemi di igiene. Ora, verranno installati nuovi contenitori specifici e aumenteranno le frequenze di raccolta. I commercianti e i clienti dovranno rispettare le nuove regole per mantenere più pulito il mercato. La novità sarà operativa già dalla prossima settimana.

Lo scopo della nuova modalità di raccolta dei rifiuti nei due mercati di Pescara è quello di fronteggiare problemi di abbandono indiscriminato dei rifiuti e di mancata differenziazione Ambiente spa annuncia nuove modalità di raccolta dei rifiuti nei mercati rionali di via Armando Diaz e del parcheggio del Bingo a Pescara.Lo scopo della novità è quello di fronteggiare problemi di abbandono indiscriminato dei rifiuti e di mancata differenziazione. Informazione preventiva: consegna agli operatori di un opuscolo illustrativo con le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti. Frazione organica: posizionamento nell'area mercatale di contenitori carrellati a uso collettivo, collocati in punti "strategici". Pescara/mercati rionali. Nuove modalità di raccolta rifiuti in Via A. Diaz e del parcheggio del BingoL'iniziativa sperimentale, promossa da Ambiente in collaborazione con il Comune di Pescara, ha l'obiettivo di migliorare la raccolta differenziata e il decoro urbano, attraverso una più stretta sine ...