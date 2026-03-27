I Carabinieri del Nas hanno sequestrato 50 chili di frutti di mare destinati alla vendita. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sul commercio di sostanze alimentari nocive. Attualmente, 60 persone sono coinvolte nell'indagine, che mira a verificare eventuali irregolarità nella filiera alimentare. Le autorità hanno avviato controlli su diversi punti di vendita e distribuzione nella zona.

Dopo i casi di epatite A in Campania, Puglia e basso Lazio, la Procura di Napoli ha avviato un'inchiesta contro ignoti per commercio di sostanze alimentari nocive. I Carabinieri del Nas hanno sequestrato circa 50 chili di frutti di mare e prelevato una serie di campioni da analizzare. Una delle ipotesi è che possano essere state vendute cozze locali insieme a molluschi provenienti dall'estero, non controllati e quindi contaminati. Sono 60 i ricoverati all'ospedale mentre crollano i consumi. Gli esperti raccomandano prudenza, soprattutto in vista del menù di Pasqua. Il consiglio è di acquistare prodotto tracciato ed evitare il consumo a crudo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Epatite A: i Carabinieri del Nas sequestrano 50 chili di frutti di mare

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La Procura di Napoli e i carabinieri del Nas indagano sull’aumento dei casi di #epatite tra #Campania e #Lazio. Fra le ipotesi, la vendita di cozze contaminate arrivate dall’estero mischiate a quelle nostrane. #Tg1 Lorenzo Santorelli - facebook.com facebook