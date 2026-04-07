Le autorità di Teheran hanno presentato dieci punti che rifiutano la proposta di una tregua, insistendo sulla necessità di una pace duratura. Nel frattempo, il governo statunitense ha adottato posizioni contrastanti, con dichiarazioni che oscillano tra aperture a negoziati e minacce di azioni militari. Tra le possibili misure indicate ci sono attacchi a infrastrutture strategiche e operazioni terrestri nelle isole del Golfo Persico.

La guerra grande Bombardato l’importante impianto petrolchimico di Asaluyeh, aree civili della capitale, università e centri di ricerca iraniani La guerra grande Bombardato l’importante impianto petrolchimico di Asaluyeh, aree civili della capitale, università e centri di ricerca iraniani Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - I «10 punti» di Teheran. No alla tregua, serve «pace permanente»

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