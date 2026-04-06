Teheran rifiuta la proposta di una tregua | Necessaria la pace permanente Israele attacca due siti petrolchimici iraniani

Teheran ha respinto una proposta di tregua, affermando che è necessaria una pace duratura. Nel frattempo, Israele ha condotto attacchi su due siti petrolchimici iraniani. Secondo fonti di Axios, ci sono negoziati in corso per un cessate il fuoco di 45 giorni. L'OPEC ha deciso di aumentare la produzione di petrolio, causando un nuovo aumento dei prezzi, con il WTI che ha raggiunto i 113,69 dollari al barile.