Teheran rifiuta la proposta di una tregua | Necessaria la pace permanente Israele attacca due siti petrolchimici iraniani
Teheran ha respinto una proposta di tregua, affermando che è necessaria una pace duratura. Nel frattempo, Israele ha condotto attacchi su due siti petrolchimici iraniani. Secondo fonti di Axios, ci sono negoziati in corso per un cessate il fuoco di 45 giorni. L'OPEC ha deciso di aumentare la produzione di petrolio, causando un nuovo aumento dei prezzi, con il WTI che ha raggiunto i 113,69 dollari al barile.
Un protocollo per il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni. Questi, secondo quanto riportato dall'agenzia Irna, alcuni dei 10 punti della proposta che Teheran ha consegnato al Pakistan per una possibile cessazione delle ostilità. Secondo Irna l'Iran non acconsente a una cessate il fuoco ma sottolinea la «necessità di una fine permanente della guerra, nel rispetto delle considerazioni dell'Iran». La proposta include una serie di richieste, tra cui la fine dei conflitti nella regione, un protocollo per il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz, la ricostruzione e la revoca delle sanzioni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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