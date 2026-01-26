Il mercato si muove con diverse trattative, tra cui un esterno destinato a essere regalato a Conte. Nel frattempo, Neres è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra. La scena calcistica italiana continua a seguire con attenzione gli sviluppi di queste operazioni, che potrebbero influenzare le strategie delle squadre nei prossimi mesi.

"> L’esordio di Giovane a Torino è stato poco più di un apostrofo azzurro tra le parole calcio e mercato. Un segnale, non una soluzione. Il Napoli lo sa e da oggi riparte con una priorità chiara: trovare un esterno da consegnare ad Antonio Conte. Lo scrive Il Mattino di Napoli, raccontando una squadra che, nonostante il ritrovato Lukaku, ha urgente bisogno di verve offensiva, come dimostrato anche nella sconfitta contro la Juventus. Romelu sarà il vero sostituto di Lucca nella seconda parte della stagione, ma non può bastare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Si lavora per un esterno da regalare a Conte. Neres operato a Londra”

Neres si opera, stagione finita? Il Napoli cerca un altro esternoIl Napoli ha concluso l'acquisto di Giovane, rinforzando il reparto esterni.

Infortunio Dumfries, l’esterno olandese si è operato per risolvere il problema alla caviglia! Il comunicato dell’InterL'esterno olandese Dumfries si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lavoro, nuove chance ma mancano i profili imprese in affanno; Grande Fratello, nessuno stop: dietro le quinte Mediaset il reality è ancora sul tavolo, ecco cosa sta succedendo; Blue Monday: il 19 gennaio è il giorno più triste dell'anno. Con cibo, profumi e qualche coccola, tutto si supera; Ho lasciato il lavoro come dirigente per inseguire il mio sogno. Ora gestisco l'asilo per cani più grande d'Italia, sono felice.

Il Mattino - Il vero obiettivo è Lookman, il Napoli non lo perde d'occhioIl Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Dopo l'arrivo di Giovane si lavora per prendere un altro elemento in attacco. Giovanni Manna sta se ... msn.com

Il Mattino – Rinnovi Napoli, si prepara un contratto per McTominay fino al 2030. La situazioneIl Napoli lavora al rinnovo di Scott McTominay, in scadenza nel 2028. La strategia del club: 2 anni in più e aumento dell'ingaggio. mondonapoli.it

Sono le 6:15 del mattino. Mi sono appena svegliato. Sono stanco, molto stanco. Lavorare sette giorni su sette è oggettivamente difficile. Ma col tempo è diventata la mia normalità. E soprattutto: il mio lavoro mi appassiona ogni giorno di più. In questi anni ci so - facebook.com facebook