Mentre si avvicina il voto referendario sulla riforma della giustizia, i sostenitori del sì e del no si confrontano pubblicamente. Tra loro, un politico afferma che i Dieci Comandamenti sono irriformabili, a differenza della Costituzione, e sottolinea che il dibattito si sta intensificando con l’ingresso di figure di rilievo. La campagna elettorale entra nella sua fase più calda, con le opinioni che si fanno più accese.

Mentre la campagna referendaria inizia il conto alla rovescia che tra cinque giorni porterà gli italiani alle urne, per dire sì o no alla riforma sulla giustizia proposta dal Governo e varata dal Parlamento Italiano, in campo per sostenere le proprie ragioni scendono i “pesi massimi”. Dopo Giorgia Meloni, intervista da Nicola Porro ieri sera, tocca ad Alfredo Mantovano raccontare la riforma che per l’Italia potrebbe rappresentare un cambio importante per il futuro e che è figlia di un impegno che il centrodestra e Giorgia Meloni hanno preso in campagna elettorale con i cittadini. Perché come sostiene la stessa premier «In 80 anni di storia repubblicana la giustizia è l’unico potere che non è stato riformato». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mantovano: «I 10 Comandamenti sono irriformabili, non la Costituzione»

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Avviso per i custodi della Costituzione: non è i Dieci Comandamenti. E i primi a dimostrarlo furono proprio i CostituentiLa Carta non è un testo sacro e inviolabile, ma un documento scritto da esseri umani che può essere modificato da altri esseri umani.

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