Hotel all’ex Enel palazzo vicino ai musei venduto ai titolari del ‘Lory’

A Forlì, una società ha annunciato nel giugno 2024 l’acquisto di un grande edificio dismesso situato vicino ai musei San Giacomo e San Domenico. L’immobile, precedentemente proprietà di un’azienda energetica, è stato comprato dai titolari di un’altra struttura ricettiva, nota come ‘Lory’. L’obiettivo dichiarato era di trasformare il palazzo in un hotel di categoria superiore.

Forlì, 7 aprile 2026 – Era il giugno 2024 quando la società The Saints, nata ad hoc per il progetto, annunciava di aver acquisito il palazzo ex Enel, il grande edificio dismesso proprio accanto al San Giacomo e al San Domenico, con l’obiettivo di realizzare un hotel 4 stelle superior. Ora l’immobile all’angolo con via Leone Cobelli è passato di mano, col medesimo obiettivo. E la speranza che il progetto si sblocchi. L’operazione era maturata dopo una lunga trattativa . L’operazione era maturata dopo una lunga trattativa tra ‘The Saints’ e un fondo internazionale, dopo uno studio di fattibilità che aveva evidenziato una crescente domanda di strutture ricettive in città, confermando la vocazione turistica di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hotel all’ex Enel, palazzo vicino ai musei venduto ai titolari del ‘Lory’ Leggi anche: Milano, storico Palazzo Taverna Medici del Vascello venduto: 52,5 milioni per un hotel di lusso brasiliano. Leggi anche: Roma apre i suoi musei ai cittadini: ingresso gratuito ai musei e siti comunali per i residenti Si parla di: Hotel all’ex Enel, palazzo vicino ai musei venduto ai titolari del ‘Lory’. Ex colonia Enel di Rimini, persistono i bivacchi in attesa della demolizioneIn attesa della sua demolizione e della sua successiva riqualificazione, l'ex colonia Enel rimane luogo di bivacco per persone senza fissa dimora. Nelle ultime ore l'area è stata oggetto di un control ... altarimini.it Addio al ’mostro’: case di lusso all’ex EnelAppartamenti di lusso con vista sul portocanale e un nuovo parco di 2mila metri quadrati. Svelato l’altro ieri (al Club Nautico) il progetto di Green marina, la nuova area residenziale che sorgerà ... ilrestodelcarlino.it