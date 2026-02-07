Roma apre i suoi musei ai cittadini | ingresso gratuito ai musei e siti comunali per i residenti

Roma apre i suoi musei ai cittadini: da lunedì 2 febbraio, i residenti nel Comune e nella Città Metropolitana potranno entrare gratis tutto l’anno. La misura mira a rendere più accessibile la cultura e permette ai romani di visitare i musei e i siti archeologici comunali senza spendere.

Roma compie un passo importante verso una cultura sempre più accessibile. A partire da lunedì 2 febbraio, tutti i residenti nel Comune di Roma e nella Città Metropolitana possono entrare gratuitamente, tutto l’anno, nei musei e nei siti archeologici comunali. Restano esclusi dall’iniziativa i musei statali. L’obiettivo è chiaro: avvicinare i cittadini al patrimonio culturale della città, favorendo una fruizione continua e non occasionale dei luoghi simbolo della storia e dell’arte capitolina. Musei e siti comunali sempre gratuiti per i residenti. L’ingresso libero riguarda una vasta rete di musei civici e aree archeologiche.🔗 Leggi su Funweek.it

Oggi a Roma i musei sono aperti gratuitamente.

Il primo febbraio, i musei civici e alcuni siti archeologici di Roma offriranno l’ingresso gratuito.

