Milano storico Palazzo Taverna Medici del Vascello venduto | 52,5 milioni per un hotel di lusso brasiliano

Palazzo Taverna Medici del Vascello Venduto a un Imprenditore Brasiliano per 52,5 Milioni di Euro. Milano cambia volto nel cuore del quadrilatero della moda. Palazzo Taverna Medici del Vascello, testimone delle Cinque Giornate del 1848, è stato acquistato dall’imprenditore brasiliano José Auriemo Neto per 52,5 milioni di euro. L’operazione, conclusa il 16 febbraio 2026, prelude alla trasformazione dell’edificio in un lussuoso albergo, segnando un nuovo capitolo per uno dei simboli storici della città. Un Acquisto Strategico nel Cuore di Milano. L’acquirente, José Auriemo Neto, opera attraverso la sua holding JHSF Capital, già nota per investimenti di prestigio nel settore dell’ospitalità di lusso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il palazzo Taverna a Milano è stato venduto a José Auriemo Neto, un imprenditore brasiliano, per 52,5 milioni di euro.

L'imprenditore brasiliano José Auriemo Neto, di 49 anni, ha acquistato il Palazzo Taverna Medici del Vascello a Milano per 52 milioni di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Un ricco brasiliano compra il palazzo delle Cinque Giornate a Milano: 53 milioni per il gioiello del Risorgimento. E via gli inquilini, tra cui Galliani.

Milano, Palazzo Taverna venduto per 52,5 milioni al brasiliano Neto. E l'affitto a Galliani non sarà rinnovatoLo storico edificio di via Bigli potrebbe diventare un hotel di lusso. Non rinnovato l’affitto all'ex dirigente del Milan Adriano Galliani ... affaritaliani.it

Chi è l’imprenditore che ha comprato Palazzo Taverna a Milano per oltre 50 milioni di euroSi chiama José Auriemo Neto, imprenditore brasiliano di 49 anni e responsabile di JHSF, l'uomo che ha comprato per oltre 50 milioni di euro il palazzo ... fanpage.it

Giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 17,00 nella Sala del Consiglio Comunale di Taverna in palazzo San Domenico, Lectio magistralis del professore Flavio Caroli (in collegamento da Milano) e presentazione del suo nuovo libro su Sofonisba Anguissola (Crem - facebook.com facebook