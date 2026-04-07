Ogni volta che si registra un aumento delle tensioni nel Golfo Persico, si ripete la stessa affermazione: l’Iran potrebbe bloccare lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, il passaggio attraverso questa via marittima è regolato dal diritto internazionale e non può essere considerato un ricatto. Nonostante le narrazioni che circolano, nessuna azione unilaterale può legittimamente impedire il transito di navi commerciali in quella zona.

Ogni volta che la tensione nel Golfo Persico sale, riemerge come un riflesso automatico la stessa frase: «L’Iran potrebbe chiudere lo Stretto di Hormuz». È diventata quasi uno slogan, ripetuto da analisti, giornalisti e talvolta anche da esponenti politici, come se si trattasse di una facoltà naturale di Teheran. Ma è davvero così? Davvero lo Stretto di Hormuz è, per usare una metafora efficace, una sorta di «lago iraniano»? La risposta, dal punto di vista del diritto internazionale, è netta: no. Hormuz è uno degli esempi più classici di Stretto internazionale, cioè di un passaggio marittimo che collega due bacini e che è indispensabile per la navigazione globale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Hormuz non è la piscina di Teheran: ogni ricatto sullo Stretto è illegale

Mine iraniane nello Stretto di Hormuz e petrolio a 200 dollari: il ricatto energetico di TeheranL'Iran ha dislocato una decina di mine nello Stretto di Hormuz, una scelta che probabilmente complicherà la riapertura del canale, fondamentale per...

Iran, esplosioni a Teheran e raid sullo Stretto di Hormuz: 5 mortiL'escalation di tensioni già significative tra Medio Oriente, Stati Uniti e Israele continua ad aumentare.

Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 aprile: la rassegna stampa; Iran, il piano per la fine definitiva della guerra: dalla riapertura di Hormuz all'uranio, ecco i punti chiavi per evitare l'escalation; Emergenza carburante: il rischio di voli cancellati si fa concreto; Aviano, aerei statunitensi da Sigonella nei cieli del Nordest: ore di sorvoli tra Pordenone, Treviso e Venezia.

«Hormuz non è chiuso, ecco i trucchi delle navi per passare». Il folle viaggio di un analista di Wall Street nello Stretto (tra sigari cubani e contanti)«Nello Stretto di Hormuz navigano più imbarcazioni di quanto registrino i satelliti. Molte di queste riescono ad aggirare il blocco disattivando o falsificando i dati di ... ilmattino.it

Guerra Iran, quanto è probabile che lo Stretto di Hormuz riapra a breve?Lo Stretto di Hormuz, corridoio marittimo da cui fino al 28 febbraio (giorno dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran) passava circa il 20% della produzione mondiale di petrolio, è l’unica ... tg24.sky.it

"Aprite lo stretto di Hormuz, maledetti bastardi! O devasto tutto!" Per chi credeva, magari in buonafede, che Trump e Netanyahu volessero liberare il popolo iraniano, almeno ora è lo stesso presidente USA che con questo post fa capire chiaramente che questa - facebook.com facebook

L’Iran consegna i suoi “10 punti”: no al “cessate il fuoco temporaneo”, solo “permanente” Braccio di ferro sullo Stretto di Hormuz La guerra subisce una nuova escalation: colpiti impianti petrolchimici, università e zone civili Trump: ce lo chiedono gli iraniani L’a x.com