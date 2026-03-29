Iran esplosioni a Teheran e raid sullo Stretto di Hormuz | 5 morti

Nelle ultime ore si sono verificati diversi incidenti in Iran, tra cui esplosioni nella capitale e un raid nello Stretto di Hormuz. Quattro persone hanno perso la vita negli attacchi, che si aggiungono a una serie di eventi che coinvolgono le tensioni tra Medio Oriente, Stati Uniti e Israele. La situazione rimane sotto osservazione mentre si intensificano le azioni militari nella regione.