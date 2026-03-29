Iran esplosioni a Teheran e raid sullo Stretto di Hormuz | 5 morti
Nelle ultime ore si sono verificati diversi incidenti in Iran, tra cui esplosioni nella capitale e un raid nello Stretto di Hormuz. Quattro persone hanno perso la vita negli attacchi, che si aggiungono a una serie di eventi che coinvolgono le tensioni tra Medio Oriente, Stati Uniti e Israele. La situazione rimane sotto osservazione mentre si intensificano le azioni militari nella regione.
L'escalation di tensioni già significative tra Medio Oriente, Stati Uniti e Israele continua ad aumentare. Teheran avverte gli istituti accademici israeliani e statunitensi Tensioni elevate si registrano inMedio Orientea seguito di una serie di esplosioni che hanno colpito la capitale dell’Iran, Teheran. Secondo quanto riportato da un corrispondente dell’Agence France-Pressepresente sul posto, violentedetonazionisono state udite nellazona settentrionale della città. Testimoni oculari segnalano alte colonne di fumovisibili soprattutto nell‘area nord-orientale, alimentando preoccupazioni per unapotenziale escalation militare nella... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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