Holter cardiaco un importante strumento per monitorare la condizione del cuore

L'holter cardiaco è uno strumento che permette di monitorare l'attività del cuore per un periodo prolungato, solitamente 24 ore. Questo dispositivo registra le variazioni del battito in diverse situazioni quotidiane, come durante l'attività fisica, il riposo o momenti di stress. Le registrazioni consentono di individuare eventuali anomalie che potrebbero non essere evidenti durante una visita medica tradizionale.

L’attività del cuore cambia continuamente in risposta agli sforzi fisici, alle emozioni, al sonno, allo stress ed è proprio in questi momenti di variazione che possono essere individuate delle anomalie. Per questo motivo, la prevenzione cardiovascolare passa sempre più attraverso strumenti diagnostici capaci di osservare il cuore nella vita reale, mentre si lavora, si cammina, si dorme, si svolgono le normali attività quotidiane. Le aritmie cardiache, ad esempio, si manifestano spesso in modo intermittente: possono comparire durante uno sforzo, scomparire subito dopo, oppure presentarsi soltanto di notte. Per intercettarle è, quindi, necessario osservare il cuore nel corso dell'intera giornata e non solo per qualche secondo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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