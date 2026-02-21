Bimbo con cuore bruciato in arresto cardiaco madre chiamata in ospedale all' alba | Condizioni del piccolo critiche è in sedazione profonda
Il bambino con problemi al cuore ha subito un arresto cardiaco, portando la madre a chiamare i soccorsi all'alba. Al momento, Domenico è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Monaldi, dove è sedato e collegato a un dispositivo Ecmo per insufficienza cardiaca. Le sue condizioni sono molto gravi, a pochi mesi dal trapianto di dicembre, che non ha dato i risultati sperati. La famiglia aspetta aggiornamenti sulle sue sorti.
Il bimbo è in terapia intensiva al Monaldi, sedato e collegato all’Ecmo per insufficienza cardiaca: quadro gravissimo dopo il trapianto di dicembre Le condizioni del piccolo Domenico, il bimbo che ha subito un trapianto di cuore con un organo "bruciato" e quindi fallito, sarebbero ormai criti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Cuore bruciato, l'ospedale dei Colli: "Le condizioni del bimbo sono critiche. Ma resta in lista per il trapianto"Un bambino con il cuore bruciato è stato operato al Monaldi, ma le sue condizioni restano gravi.
Bimbo trapiantato con cuore bruciato, i medici: “In caso di arresto cardiaco non sarà rianimato, la mamma gli è accanto”Un bambino trapiantato con il cuore danneggiato rischia di non essere rianimato in caso di arresto cardiaco, secondo i medici.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bimbo di 2 anni con cuore bruciato, è in coma e ha un'emorragia cerebrale: svanita l'ultima speranzaIl bambino di due anni dal cuore bruciato ricoverato a Napoli è in coma, ha avuto una crisi settica e ha un'emorragia cerebrale in corso. Non c'è più alcuna speranza ... virgilio.it
Bimbo con il cuore bruciato, iniziata la terapia del dolore: «Resta attaccato all'Ecmo, eliminate le altre cure». La mamma: «Non ci sono più speranze»Domenico resta in ospedale a Napoli attaccato all'Ecmo. Non gli staccheranno il macchinario «perché un secondo dopo si rischia la morte. Ma verranno eliminate altre terapie ... ilgazzettino.it
