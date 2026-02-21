Bimbo con cuore bruciato in arresto cardiaco madre chiamata in ospedale all' alba | Condizioni del piccolo critiche è in sedazione profonda

Il bambino con problemi al cuore ha subito un arresto cardiaco, portando la madre a chiamare i soccorsi all'alba. Al momento, Domenico è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Monaldi, dove è sedato e collegato a un dispositivo Ecmo per insufficienza cardiaca. Le sue condizioni sono molto gravi, a pochi mesi dal trapianto di dicembre, che non ha dato i risultati sperati. La famiglia aspetta aggiornamenti sulle sue sorti.

