Bimbo con cuore bruciato in arresto cardiaco madre chiamata in ospedale all' alba | Condizioni del piccolo critiche è in sedazione profonda

Da ilgiornaleditalia.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bambino con problemi al cuore ha subito un arresto cardiaco, portando la madre a chiamare i soccorsi all'alba. Al momento, Domenico è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Monaldi, dove è sedato e collegato a un dispositivo Ecmo per insufficienza cardiaca. Le sue condizioni sono molto gravi, a pochi mesi dal trapianto di dicembre, che non ha dato i risultati sperati. La famiglia aspetta aggiornamenti sulle sue sorti.

Bimbo con "cuore bruciato" in arresto cardiaco, madre chiamata in ospedale all'alba: "Condizioni del piccolo critiche, è in sedazione profonda"

