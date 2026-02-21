Dal cuore bruciato all’arresto cardiaco | la terribile storia del bimbo trapiantato La ricostruzione e i punti dell’inchiesta

Domenico, un bimbo di due anni e mezzo, ha subito un tragico arresto cardiaco dopo aver ricevuto un trapianto di un cuore danneggiato. La sua condizione si è aggravata in pochi giorni, portando alla decisione di intervenire con un intervento urgente. I medici hanno cercato di salvarlo, ma le complicazioni sono state troppo gravi. Questa vicenda ha suscitato molta attenzione tra i genitori e gli operatori sanitari della zona.

Napoli, 21 febbraio 2026 – È finita questa mattina la dolorosa storia di Domenico, il bimbo di due anni e mezzo sottoposto al trapianto di un "cuore bruciato ". Il piccolo è morto per un arresto cardiaco, ma la fine era attesa da ore. Era ancora attaccato alla Ecmo – la tecnica salvavita di circolazione extracorporea che sostiene le funzioni d cuore e polmoni – ma per lui non c'erano più speranze da quando gli esperti arrivati al Monaldi da tutta Italia hanno detto no a un nuovo trapianto. Il suo corpicino era troppo compromesso, le condizioni mediche troppo difficili per sperare in una ripresa.