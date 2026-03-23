Infortunio Holm, le ultimissime notizie confermano il rientro in gruppo dopo la sosta per le nazionali. Un rinforzo in più per la fascia. La Juventus riceverà ottime notizie dall’infermeria durante questa sosta per le nazionali. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il recupero dall’infortunio di Emil Holm procede a gonfie vele. Il terzino era stato costretto ad abbandonare il campo in anticipo durante il vibrante Derby d’Italia giocato contro l’ Inter, allarmando un po’ tutti. Luciano Spalletti ha dovuto rinunciare a una pedina essenziale per lo scacchiere tattico, riadattando gli uomini a disposizione per sopperire all’assenza e mantenere il giusto equilibrio nelle due fasi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Holm, Spalletti può sorridere: ecco quando potrà riabbracciare l’esterno. Le novità sul suo possibile rientro in campo

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