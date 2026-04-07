Hojlund ko per il Milan | ecco come sta ora e cosa filtra per il Parma

Rasmus Hojlund non ha preso parte alla partita contro il Milan a causa di febbre alta. Il centravanti danese, che gioca nel Napoli, ha contratto un virus influenzale durante la notte tra Pasqua e Pasquetta. La sua assenza è stata comunicata prima del match, impedendogli di scendere in campo. Al momento, non ci sono aggiornamenti sul suo stato di salute, ma si sa che il giocatore è stato colpito da un'influenza.

Rasmus Hojlund è stato assente contro il Milan per febbre alta: il centravanti danese del Napoli è stato colpito da un virus influenzale nella notte tra Pasqua e Pasquetta, è ed stato costretto a dare forfait nel big match. Ecco come sta ora. Hojlund ko: lo staff medico ha tentato il recupero fino alla fine. Lo staff medico del Napoli ha provato fino all’ultimo momento a recuperare il bomber danese per la sfida di ieri contro i rossoneri. Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, Hojlund ha accusato i primi sintomi influenzali durante la notte, con una febbre che è rapidamente aumentata nelle prime ore del mattino di Pasquetta. Le condizioni non hanno permesso il suo impiego: il virus circolava già da giorni nello spogliatoio azzurro e ha reso impossibile mandare il centravanti in campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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