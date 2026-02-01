La showgirl ha raccontato di aver tentato di diventare madre dopo aver combattuto contro il cancro. Dopo due tentativi di procreazione assistita e due perdite, ha deciso di fermarsi e ora pensa all’adozione. La sua storia rivela le difficoltà di chi affronta problemi di salute e desidera costruire una famiglia.

Carolina ha affrontato due volte, purtroppo senza successo, il percorso della procreazione assistita. Al primo tentativo riuscì «subito a rimanere incinta, avevo già fatto il video, con il mio compagno Alessandro Tulli eravamo al settimo cielo». Tuttavia non riuscì a superare i primi mesi di gravidanza. «Dopo aver perso quel bimbo sono rimasta incinta una seconda volta e non è andata bene nemmeno allora. Ho implorato il mio oncologo di farmi fare il terzo tentativo ma non era possibile. C'era il rischio di una recidiva se non avessi ripreso la cura ormonale prevista dal follow up». La delusione fu tale da spingerla «a dire al mio compagno di lasciarmi, perché io non gli avrei potuto dare verosimilmente quel figlio che lui vorrebbe tanto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carolina Marconi: «Dopo aver avuto il cancro ho tentato di diventare madre, ma ho perso due bambini. Ora penso all'adozione»

