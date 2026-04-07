Hiljemark | Sono molto frustrato Ma dobbiamo restare positivi

Da lanazione.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della partita contro il Torino, Oscar Hiljemark si è rivolto ai giornalisti nella sala stampa della Cetilar Arena, esprimendo la sua frustrazione. Ha dichiarato di sentirsi molto deluso, ma ha anche aggiunto che bisogna mantenere un atteggiamento positivo. Le sue parole sono state pronunciate subito dopo la conclusione dell’incontro, senza ulteriori commenti o dettagli sulla partita stessa.

"Sono molto frustrato". Così Oscar Hiljemark ha parlato al termine della partita contro il Torino nella sala stampa della Cetilar Arena. Frustrazione per una sconfitta arrivata al termine di "una bella gara", sempre a detta dell’allenatore. "È un risultato duro da digerire. Ho visto una squadra che ha giocato molto, molto bene, ha fatto una buona fase difensiva. Siamo ancora in una situazione dove paghiamo tutto". E il riferimento non può che non essere all’errore di Matteo Tramoni a tu per tu con Paleari. "Certo, l’errore è costato tanto nell’economia della partita. Ma la squadra ha fatto una buona gara, riproponendo quanto bene si è allenata nel corso della sosta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

hiljemark sono molto frustrato ma dobbiamo restare positivi
© Lanazione.it - Hiljemark: "Sono molto frustrato. Ma dobbiamo restare positivi"

Leggi anche: Hiljemark dopo Pisa-Torino: "Sono molto frustrato"

Buongiorno: «Possiamo perdere l’entusiasmo? Il mister ha detto che dobbiamo restare uniti e essere positivi»Dc Napoli 22/09/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Pisa / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Alessandro Buongiorno Il...

Temi più discussi: Hiljemark dopo Pisa-Torino: Sono molto frustrato; Hiljemark: Risultato duro da digerire, ma non c'è clima di rassegnazione; Hiljemark: Sono molto frustrato. Ma dobbiamo restare positivi; Hiljemark: Sono frustrato, sconfitta dura da accettare.

hiljemark sono molto frustratoHiljemark: Sono molto frustrato. Ma dobbiamo restare positiviL’allenatore nerazzurro ha parlato in conferenza dopo la sconfitta casalinga contro il Torino. lanazione.it

hiljemark sono molto frustratoHiljemark dopo Pisa-Torino: Sono molto frustratoSULLA PARTITA – Sono molto frustrato, secondo me abbiamo fatto una bella gara. È un risultato duro da digerire. Ho visto una squadra che ha giocato molto, molto bene, ha fatto una buona fase ... sport.quotidiano.net

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.